Apiacás investe em capacitação de mão de obra para a agricultura

TV Apiacás

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, em parceria com o Sindicato Rural de Apiacás ofertaram o treinamento de Operação de Colheitadeira de Grãos. Essa é a segunda turma de formação de operadores e atende uma demanda do município que é a qualificação de mão de obra.

Para a participante Anaelise Pellat, o conhecimento vai ajudar os negócios da família. “Esse curso vem somar na geração de emprego, para que nós possamos atender o mercado do agronegócio. Para mim foi 100% de aprendizado, porque apesar de eu não ser do ramo, eu vou poder ajudar nos negócios da minha família no campo”.

A Secretária Municipal de Agricultura, Patrícia Sian, destaca a importância da parceria para a mão de obra local. “ A agricultura já é realidade no nosso município e a parceria com o Senar-MT e Sindicato Rural vem fortalecer esse ramo e qualificar a nossa mão de obra, que hoje é escassa”, destaca.

Segundo Roberto Tomazoni, instrutor credenciado ao Senar-MT, os treinamentos são uma oportunidade de aprenderem uma profissão. “As parcerias estão trazendo essa formação aos trabalhadores, que já saem capacitados para serem operadores de colheitadeira”.

Para o primeiro semestre deste ano estão previstas cerca de 20 ações educacionais no município de Apiacás. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural do município para verificar as turmas e vagas disponíveis. A programação está sujeita a alterações conforme os decretos municipais vigentes nas datas de realização previstas.