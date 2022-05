Alta Floresta comemorou 46 anos com desfile cívico e presença do Governador

Alta Floresta completou ontem 46 anos de sua criação ocorrida em 19 de maio de 1976 tendo como a figura central ou colonizador Ariosto da Riva, in memoriam, chamado de “o último bandeirante”. Colegas de Ariosto da Riva, pioneiros desta época, foram o foco principal da homenagem com direito a desfile e local especialmente preparado para recebê-los.

O palanque de autoridades, montado na avenida que leva o nome do colonizador Ariosto da Riva, recebeu também um grande número de autoridades, entre eles o governador do Estado Mauro Mendes, comemorado pelo prefeito Valdemar “Chico” gamba, pelas grandes obras que tem realizado em alta floresta e região. Uma das principais, que no ano passado foi autorizado a realização de estudos e projetos, deverá ser lançado no mês de junho, que é o novo Hospital Regional de Alta Floresta, que será locado num terreno próximo à rodovia MT 208, próximo à estação de energia.

Apesar da visita política, no palanque o governador evitou alongar seu discurso, preferindo enaltecer a importância da data festiva e dando um destaque aos pioneiros que foram homenageados.

O desfile contou com várias escolas estaduais e municipais, frotas da prefeitura (Educação e Obras) escolinhas e projetos sociais, além, claro, dos pioneiros a fanfarra de Alta Floresta tocou o “parabéns pra você” e foi acompanhada por autoridades e população com bastante entusiasmo.

Da redação – Jornal O Diário