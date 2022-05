FEMINICÍDIO: Vítima de 29 anos é encontrada dentro de carro no setor D

O dia 19 de maio, dia de aniversário da cidade era para ser só de festa, no entanto o encontro de um cadáver de uma mulher de 29 anos, dentro de um veículo, acabou “roubando” as atenções. Acionada por populares, a Polícia Militar foi até a rua D-4 e localizou um veículo Corolla estacionado, com uma das portas destravadas e no seu interior uma mulher de 29 anos atingida no pescoço por uma faca já em óbito. A mulher estava seminua. No seu corpo havia sinais de fogo (chamuscas).

A polícia localizou um suspeito, cujo nome não foi revelado, interrogou-o e, após contradições, segundo primeiras informações repassadas à imprensa, teria confessado a morte, porém o motivo ainda segue sendo investigado.

Dentro de uma bolsa com pertences da vítima havia documentos queimados, pelos quais iniciou-se um trabalho de investigação para chegar à identidade da vítima. Trata-se de Aniely Alves de Souza.

Da redação – Jornal O Diário