Vereador de Nova Monte Verde não resiste aos ferimentos e morre

Alex Pereira, de 38 anos, vereador pelo PSD na cidade de Nova Monte Verde, morreu na madrugada deste domingo (8).



O parlamentar deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do município com um ferimento de arma de fogo, na segunda (2). A principal suspeita é de que ele tenha atentado contra a própria vida. Devido à gravidade do seu estado, Alex foi encaminhado para o Hospital Regional de Alta Floresta, distante 171 km.



Conhecido pelo nome político de Alex Tatuador, o parlamentar, que é natural de Santa Catarina, foi eleito em 2020 com 98 votos. Além do estúdio de tatuagem, ele era proprietário de uma barbearia.

O CASO



Sites locais apontam que o parlamentar compareceu à sessão plenária realizada na segunda-feira e nenhum de seus pares notou diferença em seu comportamento habitual ou mesmo sinais de perturbação psiquiátrica. Nas redes sociais, houve diversas manifestações de apoio e preocupação com o estado de saúde do vereador, cujo boletim médico ainda não foi publicado.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. A Politec esteve no local, onde realizou a perícia técnica.

