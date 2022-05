Prefeito Rubão e Vice Vinicius convidam a população para a comemoração do 36ª aniversário de Nova Canaã do Norte

O município de Nova Canaã do Norte, completa 36 anos de emancipação no dia 13 de maio, e para comemorar a prefeitura organizou várias atividades.

A programação inicia dia 10, o ponto alto das atividades acontece dia 12, Show Nacional com Cesar Menotti e Fabiano na Praça Central, iniciando as 22h00 e no dia 13 a festa do costelão no parque de exposição.

O Prefeito Rubão, destaca que a comissão organizadora do evento está empenhada em realizar a festa da melhor forma possível. “Entendemos que os 36 anos é uma data memorável, e para isso estamos organizando de forma econômica, mas com muita criatividade uma festa que atenda o gosto dos mais diversos públicos”, disse o prefeito.

Rubão convida a população para comemorar os 36 anos que marca um município em pleno desenvolvimento, com muitas obras voltadas ao bem estar, como construção do hospital, pavimentações e casas populares, entre outras.

O Vice Prefeito Vinicius reforçou o convite para que Nova Canaã do Norte e toda região comemore o aniversário do município. Vinicius, destaca ainda que estes 36 anos, reforça o foco da gestão em estar comprometida com o desenvolvimento.

Confira a programação completa:

Dia 10/05 – Celebrai na praça central as 19hs00.

11/05 – Louvor católico na praça central às 19hs00.

12/05 – Show Nacional com Cesar Menotti e Fabiano e logo após Baile com Banda na Praça Central.

13/05 – Festa do Costelão e Baile com Banda no parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro – 11hs00.Fonte: ASCOM