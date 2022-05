Atrativos e novidades da 14º Caminhada na Natureza | Programação | Circuito Nei Del Moro

Além das novidades de duas opções de trilhas, sendo uma de 4,3km (percurso Água) e a outra de 8km (Percurso Castanheira), e de ter o sentido do trajeto do Circuito invertido, saindo da Chácara Aurora, passando pela chácara Esteio, Chácara Paraíso, Esteio novamente, Céu Azul, Bernal e encerrando-se na Chácara Aurora, a Caminhada neste ano contará com alguns atrativos a mais.

Os caminhantes e visitantes poderão apreciar a exposição da Associação de Veículos Carros Antigos de Alta Floresta, e também um diferenciado Café da manhã e lanches comercializados pelo SISCOS- Sistema de Comercialização Solidária que são produtos da agricultura familiar da região.

Opções de lazer para todas as idades, um dia para apreciar a natureza e o meio rural de nossa cidade. Lembrando que as inscrições para fazer o percurso da caminha são gratuitas. Terá a ação solidária da troca das camisetas, também opcional, serão unidades limitadas. Que ocorrerão mediante a troca solidária a no dia 17 e 18/05/2022 na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Data: 22/05/2022 (Domingo)

Horário do evento: 07h00 (concentração) – 12h00 (encerramento da caminhada),

Endereço do evento: Chácara Aurora (Setor de Chácaras da Perimetral 1° Leste).

Somente poderão fazer os percursos quem estiver devidamente inscrito por meio do formulário, que está disponível no site da Prefeitura Municipal de Alta Floresta .

Necessário levar: Garrafa Com Água

Café da Manhã (Opcional): Haverá venda de produtos de café da manhã e lanches, da Agricultura Familiar da região.

Almoço (Opcional): 12h00 (Beneficente em Prol do CEEDA- Valor de R$15,00) Venda do ingresso do almoço: (No Ceeda ou Direção de Turismo)

Água: Pontos de distribuição gratuita na Chácara Aurora (Águas Alta Floresta/Iguá)

Água: Pontos de comercialização nas trilhas pela Associação Atlética Praga (Estudantes Unemat)

Recomenda-se aos caminhantes: o uso de roupas leves, camisetas de manga comprida, calça comprida, meias confortáveis de cano alto próprias para trilhas, calçados confortáveis e adequados para trilhas. Repelente sem cheiro. Chapéu/boné e protetor solar. Aos alérgicos a sugestão é levar pomada para alívio de picada de insetos.

Resumo da Programação:

06h00 Saída de ônibus da Prefeitura para a Chácara Aurora Gratuito 06h30 Recepção e Credenciamento na Chácara Aurora Sec. Inovação/Dir. Turismo 07h15 Aquecimento Coletivo 1ª Largada -Saída Grupo 1 Suzana Gouveia Ritbox 07h45 2ª Largada – Aquecimento Grupo 2 Suzana Gouveia Ritbox 08h00 3ª Largada – Aquecimento Grupo 3 Suzana Gouveia Ritbox 08h30 4ª Largada – Aquecimento Grupo 4 Último Grupo a sair para a trilha Suzana Gouveia Ritbox 09h00 Aulão Gratuito Hit Box Suzana Gouveia Ritbox 10h30 Alongamento final Suzana Gouveia Ritbox 07h as 12h00 Comercialização de Café da manhã e lanches (opcional) SISCOS Produtos de café da manhã e lanches, da Agricultura Familiar da região. SISCOS-Sistema de Comercialização Solidária 07h as 12h00 Exposição de Veículos Antigos AVAAF (Associação de Veículos Antigos de Alta Floresta) 12h00 as 13h00 Almoço Beneficente em prol ao CEEDA (opcional) Valor de R$15,00 Venda do ingresso do almoço: (No Ceeda ou Direção de Turismo) 12h00 as 12h30 Sorteio de prêmios Para quem chegar ao final dos percursos com todos os carimbos no crachá 13h00 Retorno ônibus para a Prefeitura

Geiziana Nunes

Prefeitura Municipal