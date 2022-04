Prefeito Valdemar Gamba busca apoio para implantar clínica de tratamento renal em Alta Floresta

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, participou de uma importante reunião na manhã desta quarta-feira (27/04), com o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho – PSD, para apresentar o embrião do projeto de uma Clínica de Tratamento Renal (CTR) para Alta Floresta.

A reunião contou com a participação dos autores do projeto, o nefrologista Vitor Oliveira, e o arquiteto Pedro Portocarrero. Também participaram da reunião os assessores Renato Villaça e Anélio Mazzocco.

A construção do prédio vai exigir cerca de R$ 2 milhões e já conta com o compromisso assumido pelo prefeito Valdemar Gamba, que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Tapajós, que atende alta Floresta e outros cinco municípios da região, de doar o terreno.

O deputado Nininho se solidarizou com a causa e assumiu o compromisso de ser parceiro na luta por viabilizar os recursos para a construção da clínica. O parlamentar lembrou da dificuldade enfrentada pelos pacientes de Alta Floresta, por exemplo, que precisa se deslocar três vezes por semana até Sinop, a 315 quilômetros de distância, uma viagem de cerca de quatro horas.

“Solidário com essas pessoas, sou parceiro desse projeto e já estou trabalhando para buscar os recursos necessários junto ao governo federal, através dos meus parceiros deputado federal Neri Geller e senador Carlos Fávaro”, afirmou Nininho.

A clínica terá capacidade para atender até 66 pacientes com insuficiência renal e a proposta do prefeito Valdemar Gamba é estender esse atendimento para toda a região através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Tapajós.

“Estamos empenhados nesse projeto. Sabemos que a clínica de tratamento renal é extremamente importante para Alta Floresta e região, por isso, a nossa luta é para viabilizar a construção. Cada paciente merece atendimento de qualidade, atenção, conforto, mas principalmente o acesso facilitado ao tratamento”, disse o prefeito Valdemar Gamba ao agradecer o apoio do deputado Nininho.

Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Alta Floresta