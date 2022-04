Vereador Pitoco propõe IPTU Verde com até 20%

O vereador Derci Paulo Trevisan (Pitoco – PSDB) se reuniu na manhã de segunda-feira (18/04) com o secretário de fazenda da Prefeitura de Alta Floresta, Paulo Moreira, para tratar sobre a proposta do IPTU Verde. A reunião contou com a presença do secretário interino de saúde, José Aparecido de Souza.

Conforme o vereador, o IPTU Verde terá o objetivo de conceder descontos de 5% a 20% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para quem instalar a energia fotovoltaica (energia solar).

“Estamos em conversa com o secretário Paulo Moreira para inserir o IPTU Verde junto com a Planta Genérica de Valores do Município, desta forma a nossa proposta seria transformada em lei e as pessoas que adquirirem placas de energia solar, a energia limpa, terão descontos no seu IPTU que poderá variar de 5% a 20%”, ressaltou o vereador.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa