Vereador Luciano Silva cobra recuperação da MT-325 sentido Porto de Areia

O vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) percorreu na quinta-feira (21/04), feriado nacional de Tiradentes, a Rodovia MT-325 sentido Porto de Areia com a intenção de verificar as condições de logística da estrada estadual e se deparou com vários trechos críticos.

Ao retornar, no final da tarde, o vereador se deparou com uma carreta carregada com material para construção interrompendo a passagem de veículos. Os materiais, segundo o vereador, estavam sendo levados para o canteiro de obras da ponte de concreto em construção sobre o Rio Teles Pires.

Conforme o vereador, a carreta não conseguiu passar por um atoleiro existente em uma das serras próximo do Rio Teles Pires e impediu o tráfego de veículos no local por algumas horas.

“Percebemos que a estrada possui vários trechos bem danificados, inclusive, oferecendo risco de acidente para as pessoas que transitam por aquele local. Já estamos providenciando as cobranças para o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, e também para o município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que colaborem para a recuperação desses trechos e que se faça uma recuperação para que os veículos que transitam ali, principalmente os veículos que fazem o transporte de grãos e de gado possam fazer o transporte dessa produção com mais segurança”, cobrou o vereador Luciano Silva.

O parlamentar deverá protocolar nos próximos dias ofícios cobrando os órgãos competentes para que o problema seja solucionado com rapidez e possa oferecer um pouco mais de dignidade para as pessoas que transitam nesta rodovia até o Porto de Areia.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa