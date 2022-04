Gefron apreende carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 3,2 milhões

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) apreendeu, na madrugada deste domingo (24.04), uma carga de entorpecentes avaliada em mais de R$ 3,2 milhões, no município de Jauru (410 km de Cuiabá). Foram apreendidos aproximadamente 170 quilos de entorpecentes entre pasta base e cloridrato de cocaína.

A apreensão ocorreu em uma estrada vicinal que liga o Estado de Mato Grosso com a Bolívia. Durante o patrulhamento a equipe se deparou com dois veículos seguindo em sentido contrário e em alta velocidade. Com aproximação dos policiais, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram pela mata.

Os veículos abandonados são um GM Corsa e um Fiat Strada, o qual estava carregado com 164 tabletes de entorpecente. A carga totalizou 30 quilos de cloridrato de cocaína e 140 quilos de pasta base de cocaína. A droga e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal de Cáceres.

Somados os valores dos veículos e do entorpecente, o prejuízo ao crime organizado chegou a aproximadamente R$ 3,3 milhões.

Willian Silva | Sesp-MT