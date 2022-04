Criança de 1 ano morre afogada em balde de água em MT

Imagem ilustrativa

Uma criança de 1 ano e 11 meses morreu afogada, nesta terça-feira (19), em um balde de água, no Bairro Buriti, em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. O menino foi encaminhado ao Pronto Socorro do município, mas não resistiu.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Marcos Martins Bruzzi, os pais do menino estavam almoçando quando notaram o silêncio da criança, que estava no quintal da casa. Eles correram para fora e perceberam que a criança tinha se afogado.

“Já foi solicitado a perícia e a equipe de investigação vai prosseguir as diligências para verificar as circunstância da morte”, disse.

A médica que prestou socorro à vítima informou aos policiais que o menino chegou ao hospital sem sinais vitais. Ela realizou os procedimento para tentar reanimá-lo, mas o menino morreu.

Segundo o delegado, os pais da criança podem ser responsabilizado pelo acidente.

“Fica o orientação para os pais ou responsáveis para ter essa cutela e não deixar que essas fatalidades aconteçam”, diz o delegado.

A Polícia Civil investiga o caso.

Lucas Alencar, G1 MT