Prefeito Edemilson entrega Pá Carregadeira e plantadeira para a Secretaria de Agricultura

O prefeito Edemilson Marino entregou na manhã de segunda-feira (11.04) uma Pá Carregadeira e uma plantadeira para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento. A cerimônia aconteceu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença de vereadores e secretários municipais.

A chegada dessas máquinas ao município foi comemorada por todos, principalmente por ser mais uma importante conquista da gestão municipal para atender os produtores rurais.

“Nova Monte Verde recebe estas máquinas do Governo do Estado graças ao compromisso do deputado federal Juarez Costa e do secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), Silvano Amaral, que não tem medidos esforços para atender as nossas demandas”, enfatizou o prefeito Edemilson Marino ao ressaltar a importância dos equipamentos para atender os agricultores familiares.

O presidente do Legislativo Municipal, vereador Eder Fernandes, parabenizou o prefeito Marino por mais está importante conquista.

O Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Devanir dos Santos, disse que as novas máquinas irão fortalecer ainda mais a execução dos trabalhos direcionados aos produtores.

Já o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento, Adriano Maller, explicou que a chegada dos equipamentos associados aos que já se encontram na secretaria, vai permitir à gestão municipal intensificar a prestação de serviços diferenciados aos produtores rurais.

