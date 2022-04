ENTREGA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS EM MAIS UMA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL

Aconteceu no último sábado dia 16 de abril a solenidade de entrega de máquinas pesadas, caminhão câmara fria e veículos utilitários para as Secretarias de Obras, Agricultura Familiar, Meio Ambiente, Educação e Assistência Social.

O evento aconteceu na Praça dos Três Poderes e contou com a presença do Prefeito Maurício Ferreira de Souza, Vereadores, Secretários Municipais, representantes da Associação de Pequenos Produtores do Planalto do Iriri, CUFA e Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Na oportunidade foram entregues pelas autoridades presentes, 01 Motoniveladora (Patrol) e 01 Pá Carregadeira para as Secretarias de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, bem como 01 Caminhonete 4×4 0 km que será utilizada para suporte operacional. Já os maquinários serão utilizados na recuperação de estradas e demais obras estruturantes dentro dos 11 assentamentos rurais de Peixoto de Azevedo.

Também foi entregue 01 Patrulha Agrícola Mecanizada com carreta basculante para a Associação de Pequenos Produtores Rurais do Planalto do Iriri, Projeto de Assentamento localizado há mais de 120 km do município e que é um dos grandes responsáveis pela produção de alimentos que compõem a base da alimentação dos Peixotenses.

Com apoio da SEAF-MT a Prefeitura cumpre a missão de promover o desenvolvimento e a consolidação da agricultura de produção familiar, o desenvolvimento rural sustentável e a geração de renda no campo.

Uma das mais importantes aquisições com recursos próprios, diz respeito ao Caminhão Frigorífico especificamente para o Departamento de Alimentação Escolar que foi entregue à Secretaria de Educação e ao Conselho de Alimentação Escolar, e que irá auxiliar na logística de transporte de gêneros alimentícios de forma segura, confiável e na temperatura adequada para cada tipo de alimento, sejam eles congelados, resfriados ou secos, seguindo os padrões sanitários e do próprio Ministério da Educação.

Na oportunidade as Secretarias de Assistência Social e de Meio Ambiente receberam veículos utilitários para a dinâmica de trabalho do Programa Auxílio Brasil, onde a equipe multiprofissional faz visitas domiciliares para relatórios sociais, transportam cestas de alimentos e desenvolvem outras atividades inerentes a pasta.

Deverão ser otimizadas as ações de fiscalização, visitas a campo, logística administrativa e de prevenção e sustentabilidade ambiental.

No total foram 02 máquinas rodoviárias, 01 patrulha agrícola, 01 caminhão refrigerado, 01 caminhonete 4×4 e 02 veículos utilitários perfazendo investimentos que chegam R$ 2 milhões.

“Desde a nossa primeira gestão sempre nos preocupamos com a renovação da frota de maquinários e veículos públicos, pois eles favorecem melhores condições de trabalho aos servidores de todas as pastas e consequentemente garantem a melhor execução dos trabalhos, serviços, tarefas e atividades que efetivamente proporcionam a melhor qualidade de vida a nossa gente. Hoje foram cinco secretarias contempladas e já estão programadas outras entregas como por exemplo de 04 ambulâncias 0 km. Vale ressaltar que já fizemos a aquisição de mais de 70 veículos com recursos próprios”, disse o Prefeito Maurício Ferreira de Souza.

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores agradecem a Bancada Federal de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, MPE, a SEAF-MT e o Governador Mauro Mendes por sempre priorizar Peixoto de Azevedo nas políticas públicas de investimento em todos as áreas e setores.

Edeir Jr

Assessoria de Comunicação