Parceria entre OAB e FUNAC gera vagas de trabalho a reeducandos em todo MT

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e a presidência da Fundação Nova Chance (Funac) se reuniram nesta segunda-feira (11) para debater a ampliação do termo de parceria entre as instituições. O objetivo é estender o convênio às 29 Subseções e aos pontos de atendimento da Ordem gerando postos de trabalho a reeducandos e egressos em todo o estado.

Atualmente, a Seccional emprega cinco reeducandos por meio do convênio em Cuiabá. “Trabalhamos em parceria desde 2016 e temos uma experiência muito positiva com esses profissionais, tendo, inclusive, casos de egressos efetivados nos quadros da Ordem. Agora, por determinação da presidente Gisela Cardoso e em atenção ao compromisso efetivado com o Colégio de Presidentes, iremos ampliar essa parceria, cumprindo o papel social da OAB e contribuindo ainda mais para a reinserção dessas pessoas no mercado formal de trabalho”, explicou o diretor-tesoureiro da OAB-MT, Helmut Preza Daltro.

O presidente da Funac, Wirkler de Freitas, destacou a importância da parceria com a OAB-MT, que será a primeira da Fundação com abrangência estadual. “A OAB sempre foi uma grande parceria nossa e agora, de forma inédita, vamos alavancar nossa ação. Para nós é uma grande vitória, pois nosso objetivo é sempre oferecer oportunidades para que os reeducandos possam contribuir com a sociedade e cuidar de suas famílias por meio de trabalho digno, reduzindo a reincidência em crimes. O resultado até aqui tem sido muito gratificante”, concluiu o presidente.

Assessoria de Imprensa