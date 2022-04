PSD realiza encontro regional em Cuiabá; Nininho cobra respeito, união e política do bem

Evento marca pré-candidaturas a senador, deputado federal e deputado estadual e a filiação de prefeitos

O Encontro Regional do PSD reuniu neste sábado (09.04), em Cuiabá, cerca de 500 prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todo o Mato Grosso. Estavam presentes o senador Carlos Fávaro, o deputado federal Neri Geller e os deputados estaduais Ondanir Bortolini (Nininho) e os recém-filiados Wilson Santos e Dr. Gimenez. O evento marcou as pré-candidaturas a senador, deputado federal e deputado estadual pela legenda.

Nininho enalteceu a presença maciça de prefeitos e vereadores. “Isso mostra força, mostra união. É a demonstração que esse grupo está no caminho certo. O PSD faz a política do bem e foca na política de resultados”, afirma o deputado. “Nosso compromisso é levar benefícios para aquelas pessoas que estão lá na ponta, nos municípios, para aquele que mais precisa. O PSD faz a diferença na vida das pessoas”, pontua.

Apontado como “puxador de votos’ durante o evento, Nininho destacou o número expressivo de prefeitos importantes que estão aderindo ao partido, como Marcelo Vieira Vitorazzi, de Lambari d’Oeste, Margareth Gonçalves da Silva, de Barão de Melgaço, Nelson Paim, de Poxoréu, Alexandre Lopes, de Campo Verde.

“São prefeitos de cidades importantes. Todos são reconhecidos como gestores eficientes e dinâmicos em seus municípios”, destaca. “O PSD tem projetos importantes para o futuro de Mato Grosso, e todos vão somar e fazer a diferença no grupo”, diz.

PARTICIPAÇÃO

Nininho diz que o grande momento que vive o Estado de Mato Grosso também conta com a participação forte do PSD. “O governador Mauro Mendes pegou o Estado numa situação caótica, que não cumpria seus compromissos com servidores e fornecedores. Com competência, o Mauro adotou medidas austeras para sanear as contas. Isso faz com que Mato Grosso viva esse bom momento”.

O deputado pedessista comenta ainda que as leis aprovadas na Assembleia Legislativa fortalecem e aceleram o desenvolvimento de Mato Grosso. “Se não fosse a Assembleia Legislativa votar as leis e tomar as medidas que deveriam ser tomadas, nada disso teria acontecido. Eu tenho orgulho de dizer que participei de todos esses momentos. Votei favoravelmente nas medidas boas e nas impopulares. Votei com a razão”, afirma.

RESPEITO AO PSD

Nininho também cobrou do Governo do Estado respeito ao PSD. “Já conversei com o governador, e disse a ele nós fazemos parte, sim, de um governo que nos orgulha, mas nós exigimos o mínimo de respeito a esse grupo, ao PSD. Tem que ter boa vontade. Nós não fazemos a política da malandragem. Nós fazemos a política de resultados. Tudo que tem ido para a ponta, aos municípios, tem sido incentivado por esse grupo”, defende.

O deputado cita como exemplo o esforço que os parlamentares do partido fazem junto aos prefeitos para que apresentem projetos para obter recursos estaduais e federais. “Nos municípios, já tem recurso do Neri Geller, tem recurso do senador Fávaro, tem recurso do Nininho. Todos deram a sua contribuição e o governo fez o compromisso de multiplicar esse recurso. Isso fez com que chegassem aos municípios mais convênios, mais obras, mais saúde, mais educação e mais investimentos. Nosso apoio está fazendo a diferença e mudando a vida das pessoas para melhor”, justifica Nininho.

Para Nininho, o partido precisa ser reconhecido e acrescenta que não permite que o PSD seja excluído de um projeto que ajudou a construir. “Nós temos que ser respeitados. Eu não admito ser excluído. O PSD não é partido de panelinha. Nós não fazemos a política do puxa-saco. Aqui, no PSD, todos os membros, todas as lideranças têm a liberdade de se expressar e opinar. Nós formamos uma grande família onde todos têm vez e têm voz. Aqui, eu me sinto em casa e tenho orgulho de fazer parte deste partido”, declara o deputado.

Sérgio Ober

Assessor de Imprensa do deputado estadual Nininho