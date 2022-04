Colíder receberá recursos para reestruturação da entrada do aeroporto, pavimentação da MT-410 e outras obras￼

O prefeito de Colíder, Hemerson Máximo, se reuniu na tarde de ontem, 05, com o senador Carlos Fávaro, em Brasília.

Acompanhado pelo vice-prefeito, Valmir Teixeira e o secretário de Governo, Ed Motta, o prefeito garantiu a destinação de recursos na ordem de R$15 milhões em emendas federais pelo senador, para infraestrutura do município.

Um dos projetos, é a pavimentação da MT-410, ligando Colíder a Nova Guarita, através do distrito Zé Reis.

Essa obra, vem sendo articulada pela administração municipal desde o ano passado e vai contribuir para agilizar o escoamento da produção agrícola entre o os dois municípios.

Outro projeto que recebeu destinação de emenda para reestruturação da entrada do atual aeroporto de Colíder.

“Conseguimos ainda recursos para revitalização com micropavimentação em todas as avenidas e ruas do nosso município, além da pavimentação de 19 km da agro-estrada, Léo Baiano, uma redenção para as comunidades daquela região”, pontuou Maninho.

Em vídeo divulgado em sua rede social, o senador Carlos Fávaro, reiterou seu carinho por Colíder.

“Vamos juntos população de Colíder, o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores estão trabalhando muito para a cidade e o nosso papel é ajudar, apoiar e conseguir recursos para quem realmente trabalha para o desenvolvimento do municípío”, disse.

Assessoria