Ano atípico com aumento do volume de chuvas em Mato Grosso

Pontes destruídas, estradas danificadas, dificuldades na trafegabilidade da produção, rios com o nível acima do normal. Este foi um ano atípico para a população de Nova Canaã do Norte, que sofreu com os estragos da chuva, que geraram transtornos para a sociedade.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, houve um aumento de precipitação equivalente a 71%, em relação aos últimos 2 anos, 2020(novembro e dezembro) e 2021 (janeiro, fevereiro e março) 2022.

No período analisado de março de 2021, foram registrados 225milímetros de chuva (mm), enquanto em 2022 esse número foi de 304,4 mm.

Veja os dados dos últimos dois anos:

MÊS ANO ML

NOVEMBRO 2020 101 –

DEZEMBRO 2020 314,8

JANEIRO 2021 292,6

FEVEREIRO 2021 429,8

MARÇO 2021 225

ACUMULADO……………..1363,2

MÊS ANO ML

NOVEMBRO 2021 535,4

DEZEMBRO 2021 610,8

JANEIRO 2022 504

FEVEREIRO 2022 385,8

MARÇO 2022 304,4

ACUMULADO……………2340,4

DIFERENÇA ………………977,2

Segundo o prefeito Rubão, disse, ” Sabemos das dificuldades das pessoas se locomoverem nas estradas rurais de nosso município, já havíamos feito um belo serviço e recuperamos todas as estradas e pontes, mas, infelizmente a chuvas vieram e destruíram tudo, isso tem custo e trabalho, mas não podemos reclamar da natureza, as chuvas ajudam em todos os sentidos, agora é refazer tudo de novo para dar conforto a toda população da área rural, para escoar seus produtos produzidos nos sítios, fazendas e chácaras”.

