Vereadores participam da abertura da 18ª Copa Intercomercial Futsal

A abertura da 18ª Copa Intercomercial DK Escala de Futsal na noite desta sexta-feira (01.04) foi marcada pela presença de um bom público, equilíbrio nos dois jogos e recorde na participação de equipes e empresas, são 19 equipes e 37 empresas inscritas. Isso reflete também no maior número de atletas inscritos, são mais de 190.

A rodada dupla de abertura teve jogos somente do Grupo A e foi equilibrada. A Ronta/Autoposto Nafta estreou com derrota por 3 a 2 par a Amazônia Extintores/Arado Agrícola. No outro jogo da noite Mercado Maringá/MR Construção Metalúrgica e JBS empataram em 4 a 4.

A cerimônia de abertura teve a participação dos vereadores Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal, Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito no Parlamento Municipal, Douglas Teixeira (PSC), a vereadora Ilmarli Teixeira (PT), a diretora secretária da CDL Alta Floresta, Elsa Lopes, o prefeito Valdemar Gamba, os secretários Robson Quintino (Gestão, Governo e Planejamento), Pedro Salustinano (Esportes se Lazer) e Roberto Patel (Infraestrutura), do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 09-001, Subtenente Mario Henrique Crisóstomo de Carvalho, e o diretor de esportes, Claudécio de Oliveira.

LINDOMA LEAL

Assessoria de Imprensa