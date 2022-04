Douglas destaca recursos de Botelho para pavimentação em Alta Floresta

A confirmação da destinação de R$ 2 milhões de reais para pavimentar 100% do bairro Jardim Universitário, em Alta Floresta, foi muito comemorada pelo vereador Douglas Teixeira (PSC). Os recursos foram destinados pelo deputado Eduardo Botelho (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa.

Conforme a assessoria do deputado, os convênios estão sendo liberados para a efetivação da pavimentação asfáltica do bairro. Além de indicações que vão ajudar os pequenos produtores da agricultura familiar, com a aquisição de patrulha mecanizada; dois ônibus para o transporte escolar e uma van para pacientes e dois poços artesianos para as comunidades Pista do Cabeça e Rio Verde.

Os R$ 2 milhões foram destinados por Botelho, por meio de convênio junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra). O projeto está orçado em R$ 6 milhões e contará também com recursos federais.

O vereador Douglas Teixeira enalteceu a iniciativa de Botelho. Conforme o parlamentar a ação será de grande valia para o município principalmente por contemplar milhares de pessoas que há anos reivindicam a pavimentação.

“Agradecemos o deputado Botelho que destinou emendas e indicações para Alta Floresta. O bairro Jardim Universitário, que sofre com lama e poeira dependendo da estação, vai receber pavimentação no bairro todo, com a emenda de R$ 2 milhões do deputado”, frisou o vereador, durante reunião que apresentou o projeto na ALMT.

Douglas destacou outras ações que estão sendo defendidas por Botelho, uma delas é a reforma de cinco escolas estaduais. E outra para asfalto nas ruas H-12 e H-13, setor RI e Rua B-3, setor B.

“Botelho é municipalista e vê a região do extremo norte com muito carinho e tem investido muito no nosso município. Esse projeto de asfalto já está sob análise da Sinfra, para assinatura do convênio e os 3,5 mil moradores estão ansiosos para receber o benefício. É uma questão de saúde pública”, declarou o vereador.

“Estamos atendendo o vereador e a população. Já encaminhamos, foi aprovado e estamos destinando dois milhões de reais para que possa ser feito asfalto no Jardim Universitário. Tem várias ações, inclusive, para destinar máquinas e dois poços artesianos. Alta Floresta e toda região precisam de muitos investimentos em obras de pavimentação asfáltica e outros setores. Por isso, trabalhamos para viabilizar asfalto e ajudar a agricultura familiar, saúde e educação”, defendeu Botelho.

Com Assessoria de Gabinete do Deputado Eduardo Botelho

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa