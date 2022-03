Secretaria de Saúde realiza atendimentos nas comunidades rurais

Na gestão do prefeito Edemilson Marino a saúde é para todos e tem sido prioridade, inclusive, com inúmeras ações e melhorias que estão beneficiando a população com atendimentos humanizados em diversos setores do serviço público de saúde.

Na sexta-feira (25.03), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o cronograma de atendimento nas comunidades rurais em mais uma ação da gestão municipal visando assegurar que os serviços e os atendimentos de saúde cheguem a todos os moradores.

Com o auxílio da equipe de enfermagem, a Secretaria de Saúde realizou atendimentos nas comunidades São José, Nossa Senhora da Guia e Santa Luzia. Além de desenvolver as ações planejadas, a Secretaria de Saúde também pode identificar as principais demandas de cada localidade.

Nesta ação, além do atendimento médico, também foi ofertado atendimento com psicóloga, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e roda de conversa.

Os atendimentos foram acompanhados pela Secretária de Saúde, Ana Carina Effting, e pela Coordenadora da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Andressa Borges Martins Zorzi.

Na gestão do prefeito Edemilson Marino o município de Nova Monte Verde avançou muito principalmente no atendimento da população que necessita dos serviços públicos de saúde, mas continua em busca de um objetivo específico que é melhorar os índices no Programa Previne Brasil chegando à excelência no atendimento principalmente preventivo.

“O município avançou muito em comparação com a situação que nós recebemos a gestão. Evoluímos principalmente na prevenção às doenças, estamos fazendo esses atendimentos rotineiros na cidade e agora estamos expandindo para chegar até aquelas pessoas que deixaram de procurar as unidades de saúde, isso faz com que melhore a qualidade da nossa saúde. Estamos buscando o nível de excelência na prevenção e acredito que é o caminho porque as pessoas deixaram de procurar as unidades, então, estamos indo de encontro a elas”, enfatizou o Prefeito Edemilson Marino.

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Saúde