A Primeira Dama Ana Paula do Município de Nova Bandeirantes é Homenageada com Moção de Aplausos Pela APDM

A primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social de Nova Bandeirantes Ana Paula Otênio Périgo é homenageada com Moção de Aplausos em evento realizado pela APDM e pelo Deputado Estadual Sebastião Rezende.

O evento ocorreu no dia 25 de Março no auditório da AMM através de uma sessão especial idealizada pelo Deputado Estadual Sebastião Rezende, onde foram rendidas homenagens as mulheres que se destacaram nas ações sócio educativas voltadas a valorização da mulher, buscando seu fortalecimento em todas as esferas da sociedade.

Além do Deputado Estadual Sebastião Rezende e sua esposa estiveram Presentes autoridades como Senador Wellington Fagundes, Deputada Estadual e Embaixadora da virada Feminina em Mato Grosso Janaina Riva, Scheila Pedroso Presidente da APDM, Presidente da AMM Neuliram Fraga , a Juiza Amini Hadda, Cely Almeida da virada Feminina entre outras autoridades do Estado de Mato Grosso.

Assessoria