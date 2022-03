Presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta participa de seminário e ciclo de capacitações no TCE-MT

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) participou na tarde de sexta-feira (25/03) do seminário “Município como ente federativo, os desafios da governança à luz da Constituição Federal”. O evento inaugurou o ciclo bianual de capacitação da gestão pública municipal no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e contou com palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e com a presença de inúmeras autoridades.

Realizado em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), o evento reforça a função orientadora da Corte de Contas, mobilizada a serviço da melhoria na prestação de serviços públicos.

Realizado de forma hibrida, o evento também contou com a parceria da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa (ABFP), e foi realizado no auditório da Escola Superior de Contas e transmitido pela plataforma da ABFP, somente para inscritos. O público-alvo foi formado, majoritariamente, por gestores municipais, procuradores, secretários e servidores públicos.

Para o presidente Tuti, o evento mostra a preocupação do Tribunal de Contas em orientar os gestores e não apenas fiscalizar. “Foi um evento muito positivo e apesar de ser um órgão fiscalizador o TCE se mostra também preocupado com a orientação aos gestores e é isso que nós temos feito na Câmara, com muita transparência e responsabilidade”, concluiu.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa