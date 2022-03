Vereador Adelson Servidor defende acordo de cooperação técnica para perícia médica do INSS

O vereador Adelson da Silva Rezende (PDT), o Adelson Servidor, anunciou na sessão ordinária de terça-feira (15/03) que irá apresentar na próxima sessão ordinária do Parlamento Municipal uma indicação para a Prefeitura de Alta Floresta realizar acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) visando a realização de perícias médicas.

Adelson explicou que desde abril de 2021 busca informações sobre a viabilidade dessa parceria entre o município e o INSS para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que necessitam desse serviço.

Na indicação, Adelson vai sugerir a implantação do serviço virtual para as perícias médicas. Ele explica que esse atendimento pode ser feito por qualquer médico de qualquer lugar do país. Contudo, neste caso, sua proposta vai solicitar que a Prefeitura de Alta Floresta disponibilize dois servidores efetivos para fazer o atendimento.

Adelson avalia que desta forma será possível agilizar o atendimento e evitar que as pessoas gastem dinheiro para se deslocarem até outro município e não consigam serem atendidas porque tiveram suas perícias reagendadas sem que fossem avisadas.

“Creio que essa Casa vai votar a favor e creio que o Executivo vai abraçar essa causa principalmente na questão da perícia virtual. Tenho certeza que vamos ter êxito nessa batalha de dez meses”, afirmou.