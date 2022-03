Presidente Tuti agradece Executivo pela agilidade na recuperação de atoleiro no Ramal do Mogno

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) parabenizou a Prefeitura e agradeceu o prefeito Valdemar Gamba e o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, pela agilidade na recuperação de um atoleiro na vicinal do Ramal do Mogno.

Na sexta-feira (11/03), o presidente do Parlamento Municipal percorreu a estrada vicinal com o objetivo de verificar as condições de logística e se deparou com um trecho crítico em processo de formação de um grande atoleiro, e se deparou com veículos com dificuldade para passar pelo local.

Preocupado com a situação, Tuti enviou fotos do local e cobrou do prefeito e do secretário a recuperação explicando que a vicinal é o principal meio de acesso ao Ramal do Mogno e havia risco de interdição da vicinal.

Atendendo ao pedido do presidente, a secretaria de infraestrutura cascalhou o local e abriu dois canais nas laterais da vicinal para o escoamento da água da chuva. “Ficou excelente o serviço, parabéns. Obrigado ao prefeito e ao secretário de infraestrutura por atender com agilidade o nosso pedido”, disse o Presidente.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa