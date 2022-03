INAUGURADO O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Diversas autoridades políticas, civis e militares compuseram o dispositivo de honra na cerimônia de inauguração da nova Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo ocorrida nesta quinta-feira (10).

Também prestigiaram o ato, prefeitos e vereadores da região, representantes de CONSEGs, da COOGAVEPE, 14ª Subseção da OAB, Empresários e Comerciantes, Lideranças Eclesiásticas e Comunitárias e a imprensa regional.

Em seus discursos, o Promotor de Justiça Marcelo Beato, Juiz de Direito Dr. Evandro Rodrigues, Delegado Geral de Polícia Civil Mário Dermeval, Secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamante e o Prefeito Municipal Maurício Ferreira de Souza destacaram a importância da edificação do novo prédio que segue os padrões de engenharia com critérios ambientais e de acessibilidade.

“São 750 M² de área construída e investimentos superiores a R$ 1,2 milhão oriundos de transações penais e termos de ajustamentos do MPE e homologados pelo Poder Judiciário, além de contrapartida da Prefeitura Municipal no que tange ao pagamento de mão-de-obra realizada pelos reeducandos da Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo”, mencionou o Promotor Marcelo Mantovani Beato.

Foram praticamente dois anos e meio do projeto até a conclusão efetiva da obra que se torna uma referência no estado de Mato Grosso.

O Secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante e o Delegado Geral de PJC-MT, Dr. Mário Dermeval Aravechia de Resende, enalteceram a somatória de esforços entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o esforço incomensurável do Conselho Comunitário de Segurança Pública que geriu os recursos financeiros e acompanhou a execução das obras da nova DEPOL.

“A título de contrapartida, o Governo de Mato Grosso providenciou todo mobiliário e aparelhamento do complexo de segurança pública que se mostrará ainda mais eficiente com agregação de novos delegados, viaturas, armamentos, efetivo policial e tecnologia de inteligência investigativa”, disse o Secretário Alexandre Bustamante.

O Prefeito Maurício Ferreira de Souza lembrou que tudo começou a partir da doação do terreno, apoio nos serviços de terraplenagem, ajuda de custo no pagamento da mão de obra, pavimentação asfáltica da via de acesso com iluminação pública e principalmente a disponibilização de recursos financeiros por meio das ações propostas pelo Ministério Público Estadual e homologadas pelo Juiz de Direito da Comarca.

“Aproveitei a oportunidade para solicitar ao Secretário de Estado de Segurança Pública a conclusão do Centro de Detenção Provisória, gestão para o asfaltamento do trecho da Rua Zé Doca da DEPOL até o CDP e também a autorização governamental para implantação da Polícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC no terreno ao lado da nova Delegacia Municipal, inclusive já temos assegurada a verba para construção do prédio na ordem de R$ 500 mil”, informou o Prefeito Peixotense.

O novo prédio da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil conta com Recepção, Gabinete do Delegado, Cartórios, Sala Cofre, Celas, Setor Administrativo, Sala de Investigadores, Arquivo, Salas Multiuso, Sala de Polícia Militar, Copa, Almoxarifado, Sanitários, Estacionamento e o Núcleo Especializado de Atendimento a Mulher com Brinquedoteca para Crianças.

Edeir Jr

Assessoria de Comunicação