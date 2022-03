Abertas as inscrições para o Programa Mais MT Muxirum de Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SMEEC), em parceria com o Governo do Estado, abriu as inscrições para alfabetização de jovens e adultos pelo Programa Mais MT Muxirum, até o dia 31/03. O programa, que leva o nome de Muxirum – palavra do tupi guarani que significa “mutirão”, “fazer juntos” – possui o desafio de erradicar o analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos, no Estado de Mato Grosso, nos próximos cinco anos.

“Esse programa é muito importante, porque atende àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, dando mais dignidade a elas”, afirma a secretária de Educação Sandra Donato. De acordo com a gestora, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEEC), localizada na avenida dos Jacarandás 2424, Setor Industrial Sul, das 07h às 13h, ou pelo contato da coordenação do Programa – 066.9916.9686 e 066.9633.2980 (Cristiane Bregolatto), para realizar sua inscrição.

A iniciativa visa erradicar o analfabetismo em Mato Grosso até 2025. As aulas, neste ano, estão previstas para iniciar em abril e seguirem até setembro de 2022. A previsão é de que neste ano sejam montadas 50 turmas, alfabetizando 500 pessoas, que serão atendidos em escolas municipais e estaduais, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e igrejas. As turmas são alocadas mais próximas de sua residência.

Os documentos necessários para realizar a inscrição são: cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência, a inscrição pode ser realizada por um familiar. Vale destacar que no ano passado foram formadas 33 turmas, beneficiando 300 alunos, atendidos em 15 bairros diferentes, sendo eles: Alto da Glória, Jardim do Ouro, Chácara Planalto, Menino Jesus, Boa Esperança, Jardim América, Jardim São Paulo, Residencial Belvedere, Jardim Imperial, São Cristóvão, Jardim das Oliveiras, Jardim Novo Estado, Jardim das Violetas, Umuarama II e Camping Clube.

Ana Rodrigues – Assecom