Campo de futebol é inaugurado em Nova Canaã do Norte

O novo campo de futebol foi inaugurado em Nova Canaã do Norte, agora, localizado na Vila Olímpica. O evento contou com a presença do Prefeito Municipal Rubão, o vice Vinicius e o secretário de esportes Lindomar.

“É a retomado do esporte no município após a pandemia”, disse o prefeito. Rubão, enfatizou que todos os investimentos necessários foram realizados para que a formação do gramado acontecesse, inclusive com um moderno sistema de irrigação.

Com a retomada do esporte o prefeito garantiu a reforma das quadras de esportes que ainda não foram beneficiadas, como a da escola Edson Ferreira.

O Vice Prefeito Vinicius, lembrou que o campo inaugurado, será transformado em um estádio, com arquibancadas e toda infra estrutura, para que, o esporte em Nova Canaã do Norte possa reviver os bons tempos de campeonatos, com várias equipes e grande público.

O Secretário de esportes Lindomar, enfatizou que o amistoso entre as equipes do náutico de Nova Canaã e a equipe do Colorado do Norte, representa a volta das atividades esportivas, e que o foco é deixar o Município entre as melhores equipes do estado, em várias modalidades, fazendo também a preparação dos atletas para competições regionais e estaduais.

“Com os investimentos que estão acontecendo, em breve nova Canaã do Norte estará novamente entre os primeiros colocados nas competições, principalmente jogos vale do Teles Pires,” disse o secretário.

O Jogo amistoso terminou com o placar empatado e 02 X 02.

ASCOM