Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo com 24 vagas e salários de até quase 8 mil

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Itaúba-MT para a admissão de profissionais de níveis médio e superior, que irão atuar nas Secretarias de Educação, Saúde e Obras.

Os cargos a serem preenchidos são de Professor (5); Apoio ADM Educacional – TDI – CLASSE B (11); Nutricionista (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Químico (1); Odontólogo (1); Técnico em Radiologia (1) e Técnico em Enfermagem (2), além da formação de cadastro reserva. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais e os salários vão de R$ 1.789,15 a R$ 7.843,67 ao mês.

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 24 de março de 2022, exclusivamente via internet por meio do endereço: https://metodoesolucoes.com.br/informacoes/91/

Vale ressaltar que, o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 a R$ 80,00 deve ser efetuado até o dia 25 de março de 2022. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa nos dias 10 e 11 de março de 2022.

A forma de seleção será mediante prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 10 de abril de 2022, com conteúdo programático composto por questões de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

