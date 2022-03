Prefeitos da região norte propõem assumir a manutenção e duplicação da BR-163; Dorner faz parte do movimento

O prefeito Roberto Dorner (Republicanos), o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves e a secretária Municipal de Meio Ambiente, Ivete Mallmann, participaram da reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Cidesa), em Sorriso/MT, nesta quarta-feira (09), acompanhado de outros prefeitos e representantes dos municípios da região norte do Estado.

Entre as principais pautas discutidas estava a Carta Aberta em prol da BR-163. O documento, assinado pelos gestores, propõe que os 15 municípios que fazem parte da Cidesa assumam a responsabilidade de serviços de manutenção e da duplicação da rodovia.

Segundo Dorner, que também é presidente da Comissão de Logística do Cidesa, uma das alternativas seria o repasse dos recursos Federais ao Consórcio para a administração da BR-163.

“Estamos diante de um quadro de dor e perdas que pode ser explicado por momentos de imprudência ao volante, aliado às péssimas condições da BR”, pontuou.

De acordo com o presidente do Cidesa, o prefeito de Sorriso, Ari Lafin, a intenção é entregar uma cópia do documento, nesta quinta-feira, dia 10, ao Governador Mauro Mendes, que cumprirá agenda em Sinop. O documento também será encaminhado ao Governo Federal.

“O Cidesa se propõe a assumir a responsabilidade sobre a BR-163; para isso, além da união entre os 15 municípios estamos trabalhando em parceria com entidades organizadas, produtores rurais e a iniciativa privada”, explica Ari.

No início de 2021, a concessionária que atualmente administra a rodovia protocolou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) comunicando a saída da administração e a vinda de um novo investidor para assumir o controle da concessão da BR-163/MT. O documento previa ainda a retomada das obras, a partir de 2022, ação atrasada com relação ao contrato firmado pela concessionária quando recebeu a concessão.

Segundo a coordenação do Cidesa, autoridades dos 15 municípios apoiam o movimento em prol da BR-163 que será realizado no dia 17 de março, das 15 às 17 horas, às margens da 163 em frente à empresa Fiagril. A meta é chamar a atenção para as péssimas condições de trafegabilidade da BR-163 no trecho que liga o Posto Gil ao município de Santarém (PA). Um levantamento realizado pelas lideranças do movimento aponta que somente nos últimos cinco anos o trecho entre Cuiabá à Sinop foi palco de mais de 800 mortes.

Em Sorriso, o movimento em prol da BR 163 é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Sorriso – o presidente da OAB Sorriso, Fernando Mascarello, é o coordenador da comissão; em parceria com representantes da Associação Comercial de Sorriso (ACES), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato Rural e Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja). A intenção é somar forças com a Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, o próprio Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Cidesa), União Nacional dos Caminhoneiros e Assembleia Legislativa do Estado na busca de soluções em prol da 163.

Assessorias das Prefeituras de Sinop e Sorriso