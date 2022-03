PREFEITO BRUNO MENA PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

O prefeito de Matupá Bruno Mena prestigiou na manhã desta quinta-feira (10/03) a inauguração da nova sede da Delegacia da Polícia Civil do município de Peixoto de Azevedo, onde diversas autoridades estiveram presentes na solenidade de inauguração.

A nova delegacia traz um benefício grande para os moradores da localidade, sendo um prédio de 750 metros quadrados com diversas salas para melhor atender a população.

No evento, várias autoridades se fizeram presentes, como o Prefeito de Guarantã do Norte Erico, Prefeito de Peixoto de Azevedo Mauricio, promotora de Matupá Dra. Rebeca, Promotor de Peixoto Dr Marcelo, Juiz Substituto Dr Evandro e o Secretário de Segurança Pública do Estado Alexandre Bustamante junto a sua comitiva.

No evento, o prefeito obteve diversas conversas de interesse público, como principal, o término da delegacia do município de Matupá, que já vem há anos a sua extensão do término.

Bruno Mena e o Secretário do Estado Alexandre aliaram e garantiram que a delegacia do Município deverá ser entregue ainda esse ano de 2022.

O município de Matupá assinou no ano de 2021, Termos de Cooperação Técnicas para que as obras da delegacia voltassem à ativa. As parcerias também se aliaram junto ao Conseg, Ministério Público e Polícia Judiciária Civil, parceria que vem tendo bons resultados como o andamento e conclusão do prédio.

Prefeitura Municipal de Matupá