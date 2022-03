Mulheres servidoras do município são homenageadas pela Prefeitura de Sinop

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Sinop, por meio das Secretarias Municipais, homenageou as mulheres servidoras com programações especiais dedicadas a elas. Foram realizadas distribuição de flores, presentes e cafés da manhã. As homenagens são uma forma de representar, através das servidoras, todas as mulheres do nosso município.

“Nossa gestão é composta majoritariamente por mulheres. Das 10 secretarias, possuímos 6 sendo comandadas por mulheres. Hoje, fazemos essa homenagem como forma de agradecimento pelo trabalho prestado ao município e por tudo aquilo que representam para a nossa sociedade”, declarou o prefeito Roberto Dorner.

As homenagens começaram na segunda-feira (08) e se estendem em todas as Secretarias até o final da semana. “Para mim é uma honra liderar uma equipe de mais de 150 servidores, sendo a maioria mulheres. A Assistência Social exige diariamente um contato direto com o próximo, um atendimento humanizado e sensibilidade, características que fazem parte da essência das mulheres”, destacou durante os eventos, a primeira-dama e secretária de Assistência Social Scheila Pedroso.

Além de reunir as servidoras do executivo municipal, os eventos também contam com a presença dos secretários, diretores e vereadores.

