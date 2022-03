Prefeitura e Conselho Tutelar realizam campanha de prevenção à gravidez na adolescência

A Prefeitura de Itauba-MT, por meio das secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde, e em parceria com o Conselho Tutelar do Município, promoveram uma série de atividades dentro da Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência.

Ações voltadas para essa temática foram realizadas em escolas na cidade e na zona rural durante o mês de fevereiro. O movimento faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, instituída pelo Governo do Brasil em 2019 por meio da Lei de número 13.798 e presente, desde então, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Dirigida para adolescentes, jovens, pais ou responsáveis, a Campanha em Itaúba contou com palestras de profissionais da área da saúde como psicóçogo e nutricionista, e também conselheiras tutelares, levando esclarecimentos e valiosas informações visando a prevenção da gravidez precoce, um problema de saúde pública que infelizmente ainda afeta o Brasil.

ASCOM