Prefeito Rubão e CDL discutem melhorias para o comercio local

Membros da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Canaã do Norte estiveram reunidos com o prefeito Rubens Roberto Rosa (Rubão). Vários assuntos foram discutidos visando melhorias no comercio local.

O prefeito Rubão e sua equipe, ouviu atentamente os pedidos e propostas dos participantes, principalmente com relação a COVID 19, a preocupação demostrada pela categoria é da frequência dos pedidos de atestado de saúde, que está inviabilizando a produtividade nas empresas e comércios.

O parque industrial de Nova Canaã do Norte também foi assunto de destaque, o prefeito confirmou que estará cedendo terrenos para os empresários (investidores) no município. Estará disponível 12 alqueires bem distribuídos em um local propicio para que todos possam expandir os seus negócios.

“Agente sempre aproveita alguma coisa que seja melhor do que aquilo que agente pensa, as melhores coisas aqui de Nova Canaã foram de ideias que peguei com muita humilde”, disse o prefeito, mostrando que sempre estará aberto as conversações com as classes organizadas, somando para uma cidade cada vez melhor.

Além do Vice prefeito Vinicius Oliveira e a Secretária de Administração e gabinete Rosângela Rocha dos Santos, participou o vice presidente da CDL de Nova Canaã do Norte, Cesar Fernandes, que ressaltou a importância da aproximação com a gestão Municipal, e que estará fomentando que essas reuniões sejam constantes e espera uma maior participação do comercio local.

“Nós temos muitas coisas para solicitar ao prefeito, para que possa trazer o progresso para todos os ramos de atividades”, lembrou Cesar. Destes encontros já surgiram efeitos positivos como treinamento, uma diversidade de cursos aplicados pelo SEBRAE e o parque industrial, que é uma das reivindicações da maioria dos empresários da cidade.

ASCOM