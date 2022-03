Programa contempla CMEI Reino Encantado com equipamentos novos

O Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado, de Nova Monte Verde-MT, foi comtemplado com diversos equipamentos adquiridos através do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Além do valor do recurso advindo do programa, também houve aplicação de recursos próprios da prefeitura para completar o valor dos itens comprados.

O prefeito Edemilson Marino, acompanhado da Secretária Municipal de Educação, Ângela Ferro, esteve visitando o CMEI Reino Encantado, e averiguando os itens recém-chegados. Dentre os materiais adquiridos, estão brinquedos, mesas e cadeiras, armários, refrigeradores de água, poltronas, equipamentos de cozinha, ares condicionados e vários outros equipamentos.

“Investir em educação nunca será demais, os recursos aplicados neste setor fazem toda a diferença, e hoje, na velocidade que as coisas andam, os resultados acabam sendo colhidos rapidamente. As nossas crianças merecem o melhor, e quanto mais qualidade tem o espaço escolar, fica mais fácil para desenvolver as atividades. Isso nos deixa feliz, ver que as coisas estão melhorando, que as ações estão acontecendo e beneficiando a nossa comunidade”, finalizou Marino.

Assessoria de Comunicação