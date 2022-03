Garantidos R$ 5,4 Milhões para Asfaltamento no Nova Esperança

O Prefeito Mauricio Ferreira de Souza, esteve esta semana na AL-MT, onde se reuniu com o Deputado Estadual, Nininho.

Durante a audiência foi tratado entre outros assuntos sobre a conclusão do projeto de engenharia feito pela AMM, para execução de obras de pavimentação asfáltica de pelo menos 50.000 m² de ruas do Bairro Nova Esperança.

Já estão garantidos por meio de emendas parlamentares dos Deputados Estadual Nininho e Federal Neri Geller recursos financeiros da ordem de R$ 5,4 milhões que deverão ser liberados ainda este ano via Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA-MT.

Segundo o Prefeito Peixotense, todas as vias já dotadas de drenagem pluvial receberão capa asfáltica, calçamento e sinalização de trânsito, conforme consta no projeto que deverá ser cadastrado na SINFRA-MT para avaliação técnica e posterior empenho por parte do Governo do Estado. A partir daí a Prefeitura inicia os procedimentos licitatórios de praxe para credenciamento e habilitação da empresa que será responsável pela realização da obra de infraestrutura dentro dos parâmetros de qualidade e prazo preconizado.

“Temos que reconhecer que graças aos Deputados Nininho e Neri Geller estamos desenvolvendo o maior projeto de infraestrutura urbana já executado em Peixoto de Azevedo desde sua emancipação político-administrativa. No caso específico do Bairro Nova Esperança, teremos praticamente 70% das vias cobertas por pavimento asfáltico. Isso representa o fim da poeira, lama e demais transtornos ocasionados pela falta da capa asfáltica que traz valorização dos imóveis, otimização do trânsito e a urbanização e principalmente propicia melhor qualidade de vida aos cidadãos”, disse o Prefeito Maurício Ferreira de Souza.

“Ao longo dos anos, Peixoto tem se tornado uma cidade moderna, sustentável e bem estruturada, e essa infraestrutura atrai novos investidores para o município, pois proporciona conforto, harmonia e segurança para toda população, assegurando o direito de ir e vir dos cidadãos e o embelezamento urbanístico”, declarou o Deputado Estadual Nininho.

Assessoria de Comunicação