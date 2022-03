Prefeitura de Carlinda realiza Audiências Públicas para Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais: RGF – Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre 2021

Nesta quinta-feira, (24/02) foram realizadas na Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda, duas Audiências Públicas, sendo:

Audiência Pública para Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais: RGF – Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre 2021 da Secretaria Municipal de Saúde e, em seguida

Audiência Pública para Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais: RGF- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre 2021.

A apresentação foi conduzida pelo Assessor Contábil Rodrigo Benassi, na qual apresentou as receitas e despesas do município, dados de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em áreas essenciais como educação e saúde.

De acordo com os números, as despesas de pessoal e encargos do Poder Executivo alcançaram o percentual de 35,10%, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite máximo 54%.

As aplicações com manutenção e desenvolvimento do ensino, alcançaram o percentual de 25,87%, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite mínimo 25%.

As aplicações com o FUNDEB, alcançaram o percentual de 71,67%, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite mínimo 70%.

E as aplicações em açoes e serviços públicos de saúde, alcançaram o percentual de 30,09%, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite mínimo 15%.

Assessoria