Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde: Mutirão no São Lucas

Mutirão realizado no Bairro São Lucas

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com empresa especializada em ultrassom, realizou na quinta-feira, nas dependências do prédio do PSF II importante mutirão de ultrassonografia.

Os procedimentos foram realizados pela médica Fernanda Sutilo, e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde Ana Carina, e de acordo com a gestora, foram realizadas trinta e nove (39) ultrassons, dentre elas nos rins, partes moles, vias urinarias e abdômen.

A Secretaria destacou ainda que, a gestão municipal não tem medido esforços para disponibilizar esses atendimentos aos usuários do sistema público de saúde no município e que os mutirões previamente agendados são realizados mensalmente.

Assessoria