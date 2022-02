Prefeitura entrega kits com materiais escolares para professores da rede municipal

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está contemplando toda a rede municipal com Kits de materiais escolares para professores. O objetivo é propiciar aos profissionais ferramentas que auxiliarão no processo da montagem e aplicação das aulas.

Ao todo serão distribuídos mil kits, que contem itens como: caderno do professor, canetas, grampeador, apostilas e outros acessórios básicos como, tesoura, régua, apontador, lápis de escrever, lápis de cor, fita adesiva, entre outros itens indispensáveis para o desenvolvimento das atividades escolares e para uma aprendizagem dinâmica. Para a aquisição dos kits, foram investidos pelo poder público aproximadamente R$167 mil, de recursos próprios.

Acompanhado do Kit de material escolar, os professores também estão recebendo um planner (agenda) que serve para os professores organizarem suas tarefas e objetivos de médio a longo prazo. Conforme o prefeito Roberto Dorner (Republicanos) oferecer materiais didáticos para o corpo docente é muito importante. “É com muita alegria que estamos entregando os kits aos professores. Já entregamos os kits dos alunos, agora é a vez dos professores. Os professores são os pilares da educação e merecem ferramentas adequadas para dar continuidade ao bom trabalho que já são desenvolvidos em sala de aula”, detalha o gestor.

A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Sandra Donato, ressaltou a importância dos investimentos. “Essa entrega é muito representativa para todos nós professores. Oferecer ferramentas de trabalhos adequadas aos profissionais faz parte do compromisso da atual gestão. Por isso, além da entrega dos materiais didáticos, também estamos realizando formação com nossos profissionais, elevando assim o índice de aprendizagem dos nossos alunos”, comentou a gestora.

A professora Keila Massolla, da Emeb Armando Dias, falou sobre a importância do kit. “Nós recebemos o kit do professor, os alunos receberem o kit escolar pedagógico, as crianças amaram. É um momento muito importante para nós, recebermos esse kit do professor. São materiais de muita importância que usaremos em sala de aula com nossos alunos. É um kit bem completinho e de excelente qualidade que vai nos ajudar muito. Recebemos também a agenda do professor que vai nos ajudar muito organizar nossas aulas” disse.

Vale destacar que no início do ano letivo a Prefeitura entregou mais de 17 mil kits escolares para todos os alunos da rede municipal. A iniciativa é algo inédito no município de Sinop e está auxiliando as famílias nesse retorno as aulas presenciais.

KIT MATERIAL ESCOLAR PARA OS PROFESSORES

01 – APONTADOR PARA LÁPIS COM UM FURO, COM DEPÓSITO

01 – BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VERDE

01 – GIZ DE CERA GROSSO, MODELO CURTO CAIXA CONTENDO 15 BASTÕES

01 – LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES SEXTAVADO

01 – CANETA HIDROGRÁFICA MODELO BIG/JUMBO JOGO CONTENDO 12 CORES.

01 – LÁPIS GRAFITE, Nº 02, GRADUAÇÃO HB

02 – COLA BRANCA, 37 GRAMAS

01 – CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL COR PRETA

01 – CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL COR AZUL

01 – CANETA ESFEROGRÁFICAS RETRÁTIL COR VERMELHA

01 – CADERNO GRANDE CAPA DURA 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS

01 – RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

01 – PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL – COR VERMELHA

01 – PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL – COR PRETA

01 – PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL – COR AZUL

01 – APAGADOR E PORTA MARCADORES PARA QUADRO BRANCO CORPO PLÁSTICO AZUL OU PRETO

01 – GRAMPEADOR 25 FOLHAS 24/6 E 26/6 FIXAÇÃO 3

01 – TESOURA COMP. MÍNIMO 210MM

01 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÍNIMO 45MM X 50M

01 – CANETA MARCA TEXTO FLORESCENTE

01 – CANETA PARA RETROPROJETOR PRETO

01 – CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX – ACONDICIONAMENTO KITS.

Ana Rodrigues – Assessoria