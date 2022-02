Após 4 anos servidores públicos de Itaúba voltam a ter salário reajustado pela gestão Tijolinho

Foi aprovado nesta segunda-feira (21), na câmara de Vereadores de Itaúba-MT, o Projeto de Lei do poder executivo municipal que reajusta o salário de profissionais da educação (Magistério e apoio), e de servidores públicos do Município. O adicional é de 33,24% para os professores e profissionais da rede de ensino da cidade e de 18,89% para os demais colaboradores públicos municipais. Ao todo, o aumento abrange mais de 200 funcionários.

Com a aprovação na Câmara por unanimidade, a atual gestão comandada por Toninho Tijolinho (PDT) quebra uma escrita de quase 5 anos e volta a reajustar os proventos dos servidores públicos do município. Apesar do feito histórico, o Prefeito, em entrevista, deixou clara a intenção de promover novos aumentos à classe até sanar a defasagem nos salários que aí estar desde 2017.

“Vamos tentar fazer toda essa recuperação até o final desse ano para que eliminemos toda a perda que os funcionários têm. Nós precisávamos dar energia, precisávamos dar esse aumento, esse reconhecimento ao funcionário público de Itaúba que vem fazendo um excelente trabalho”, disse Tijolinho.

Para o vice-prefeito e ex-vereador, Douglas Aziliero (PV), o aumento é resultado de uma gestão comprometida com os seus servidores e alinhada com a Câmara Municipal para o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem. “Fui vereador, sei o quão importante é o executivo andar lado a lado com o legislativo e com isso Itaúba só tem a ganhar”, enfatizou Aziliero.

ASCOM