INVESTIMENTO| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ ENTREGA A EQUIPE DE JARDINAGEM O NOVO TRATOR CORTADOR DE GRAMA

Com um designer inovador e diferente, o novo trator/cortador vem trazer alegria para nossa equipe de jardinagem, o trator foi adquirido e já está trabalhando para nosso município.

A equipe de jardinagem de Matupá recebeu essa semana um novo equipamento para fazer o corte nas gramas dos canteiros e lagos do município, o maquinário foi adquirido pelo prefeito Bruno Mena, visando trazer mais comodidade, qualidade e eficácia nos serviços de jardinagem do município.

A equipe estava trabalhando com um cortador menor e já com um estado precário para realizar e dar conta do serviço da poda de grama,o novo trator cortador possui uma qualidade e eficácia melhor.

O equipamento possui um aparato tecnológico que ajuda o operador em diversas elevações do terreno, o novo Trator de Corte teve o investimento de R $55.820,00 dos cofres públicos.

Segundo o nosso operador e chefe da jardinagem Zezinho, o trator está trazendo mais rapidez na hora do corte, onde já é comprovado pela equipe a diminuição de cerca de dois dias de serviço com o novo equipamento, “aqui no lago demoravam alguns dias para fazer todo corte da grama, hoje estamos rápidos, cerca de dois dias de trabalhos e já estamos finalizando a grama do lago”, salientou o operador Zezinho.

O prefeito Bruno Mena que vem de uma onda de investimentos explicou o porquê da compra do trator “Tínhamos muita dificuldade com a poda da grama do município, principalmente com a enorme quantidade de “mato” infestados nos gramados, com esse trator vamos ter mais agilidade e rapidez, assim podemos deixar o município sempre com um visual mais limpo, além de trazer para nossa equipe qualidade em equipamentos, para que eles não fique mercê a equipamentos velhos e ultrapassados, como era antes”, finalizou o Prefeito Bruno .

Sendo um trator giro zero para corte de grama, onde foi licitado, sendo a vencedora a Marca Husqvarna, modelo MZ54 – Giro Zero, tendo as características

Motor 4 tempos;

Dois cilindros;

Combustível gasolina;

Potência de 24hp;

Arrefecimentos de ar;

Gerador 15a;

Acionamento das lâminas por embreagem elétrica;

Velocidade máxima à frente de 13,7 km/h, produtividade média 11.275m²/h;

Largura de corte 137cm;

Nesse novo equipamento o método de corte é de alta rotação, tendo uma espessura da plataforma de corte 30mm, sendo 3 lâminas girando ao mesmo tempo para o corte da grama.

Cesar Silva – Assessoria