DEPUTADO ANUNCIA RECURSOS PARA CENTRO DE ODONTOLOGIA E OUTROS INVESTIMENTOS

O deputado federal Nelson Barbudo esteve em Colíder na manhã desta segunda-feira, quando se reuniu com o secretário de Governo Ed Motta para discutir a destinação de novos recursos para o município.

Ele lembrou que ja forsm destinados mais de R$ 7,4 milhões em recursos federais para Colíder através de emendas parlamentares nos últimos três anos.

O deputado anunciou novos recursos para a construção de um centro especializado em odontologia e a aquisição de uma patrulha mecanizada para Colíder.

“Já estou em contato com o governador Mauro Mendes. Entrarei com parte do valor em recursos federais e o Estado com outra metade. E ao longo deste ano nós vamos realizar esse sonho do centro especializado em odontologia. Colíder pode contar com o meu apoio” , disse o deputado.

O secretário de Governo Ed Motta, enalteceu o trabalho que Barbudo tem realizado e seu olhar diferenciado para Colíder.

Lembrou que já são R$ 5 milhões para o setor da saúde pública municipal já pagos pela União e R$ 1,5 milhão para pavimentação da avenida Aparecido Darci Gavioli, antiga avenida Paraná, uma obra que já está licitada.

O deputado também conseguiu recursos para a compra de um caminhão coletor de lixo.

“Nelson Barbudo pode ser considerado um cidadão colidense, de tanto que ele nos ajuda. E nessa manhã protocolamos, através da nossa Coordenadoria de Projetos, dois pedidos especiais: um para a área da saúde e outra para fortalecer com mais maquinário a Secretaria Municipal de Infraestrutura”, pontuou Motta.

Assessoria