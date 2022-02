Novo caso da subvariante BA.2, da Ômicron, é registrado no Brasil; o caso foi identificado na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo confirmou o terceiro caso da sub-linhagem BA.2 da variante Ômicron da Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 45 anos, residente de Ferraz de Vasconcelos, que foi atendido no sistema de saúde da capital paulista. O paciente foi vacinado com as três doses da vacina contra a Covid-19, e apresentou apenas sintomas leves.

Segundo informações, os primeiros sinais da doença se manifestaram no dia 30 de janeiro e ele cumpriu quarentena de 14 dias em bom estado de saúde. Após a descoberta da Ômicron, que representou mais de 93% de todas as amostras de Covid-19 coletadas no último mês, foi notado que dentre suas subvariantes: BA.1, BA.1.1, BA.2 e BA.3. A BA.1 e a BA.1.1, o número de casos relacionados à BA.2 cresceu e se tornou a mais contagiosa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, os primeiros casos da subvariante BA.2 foram identificados no início de fevereiro pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foram dois casos no Rio de Janeiro, dois em São Paulo e um em Santa Catarina. A OMS enfatiza que a subvariante ainda é muita nova e, por isso, estão sendo investigações profundas sobre as características, além de propriedades de escape imune e virulência.

