Empresa Sicredi Comemorando 12 anos em Paranaíta Prefeito Osmar participa da inauguração de relógio totem digital com representantes da Cooperativa

Na tarde do dia 18/02, o Prefeito Osmar Moreira e o Presidente da Câmara Adimilson Mota, recepcionaram o Presidente da Cooperativa Sicredi Paulo Schmidt e sua equipe, onde na ocasião tiveram uma conversa amistosa, e após se dirigiram até o local onde foi inaugurado um relógio totem digital instalado na rotatória em frente ao Terminal Rodoviário.

A inauguração celebra os 12 anos da Cooperativa Sicredi no Município de Paranaíta atendendo a população e contribuindo com o desenvolvimento econômico local. O equipamento além de embelezar mais a cidade indica horas, temperatura, e transmite informações de utilidade pública aos os cidadãos.

“Hoje é de grande orgulho participar da inauguração desse relógio, desde ano passado o Sicredi está promovendo esta Campanha, instalando relógios totem onde a instituição está presente, esse é o oitavo inaugurado, graças à parceria com Prefeitura de Paranaíta. Chegamos no ano de 2010, sempre acreditamos no município, e a cidade está vivendo um bom momento da mesma forma que todo o Nortão de Mato Grosso, quero parabenizar o Prefeito Osmar Moreira pela belíssima cidade, muito obrigado pela parceria e o apoio que tem dado para nossa empresa”. Comentou o Presidente do Sicredi Paulo Schmidt.

“É uma alegria para nós receber uma empresa igual o Sicredi, que veio no momento certo e acreditou em Paranaíta, e agora mais do que nunca estamos nos trilhos do desenvolvimento, este relógio totem irá embelezar mais nossa cidade. A todos do Sicredi obrigado por acreditar em Paranaíta, nossa cidade está de braços abertos para vocês, nós estamos em um momento fantástico à nível Estadual e Regional, estamos recebendo grandes investimentos em infraestrutura para consolidar nossa região que é muito produtiva e promissora, graças à Deus contamos com Gestores que acreditam em um futuro melhor, temos um Governador que tem acreditado em nossa região e nos apoiado na consolidação de uma nova fronteira agrícola do Estado de Matogrosso”. Finalizou o Prefeito Osmar Moreira.

Presentes na ocasião estavam Erivan Carlos Ferreira (Gerente Agência do Sicredi em Paranaíta), Nelson Yoyti Obuti (Conselheiro de Administração do Sicred), os Vereadores Soninha Berlanda e Naldo Silveira, e os Secretários Porfival Junior (Governo), Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio), Eder Fabiano Navarro (Administração), Manoel Netinho (Turismo), Ray Silva (Comunicação), Joirço da Silva (Trânsito e Segurança).

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães

Assessoria de Imprensa