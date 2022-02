Saúde realiza capacitação sobre limpeza e desinfecção de ambientes contra a COVID-19

No último dia 10 de fevereiro a Prefeitura de Alta Floresta, por meio a Secretaria Municipal de Saúde, formulou, organizou e aplicou um treinamento sobre higienização e desinfecção dos ambientes, no enfrentamento à Covid-19. A proposta do treinamento teve como objetivo estabelecer um processo de trabalho padrão para a atividade, em conformidade com as normas de segurança e normas sanitárias.

O treinamento aconteceu no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) no horário entre às 13h30 e às 17h, ministrado pelo coordenado Claudiomiro Viera e a enfermeira Celina Cardoso de Oliveira Barbosa Pereira. Foram ensinadas técnicas e uso correto de produtos, visando melhor qualidade operacional e mantendo os ambientes em condições plenas de segurança, para os usuários.

Com o treinamento gratuito, possibilitamos a profissionais do setor de limpeza das escolas particulares, algumas empresas privadas, Ministério Público e Fórum, a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e utilizá-los na prática, auxiliando a toda sociedade no combate à Covid-19

O coordenador Claudiomiro alertou a equipe para que sigam as orientações que receberam durante a capacitação a fim de utilizar adequadamente os produtos em cada etapa dos processos de limpeza, higienização e desinfecção. “Além da capacitação realizada para se ter efetividade na ação desenvolvida há a necessidade de se colocar em prática as orientações, por cada profissional, em seus ambientes de trabalho”, pontuou Viera.

Eliza Gund – ASCOM