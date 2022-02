Programa Ativos na Aposentadoria orienta servidores sobre direitos e deveres previdenciários

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sinop (PreviSinop) realizou hoje (16), o primeiro encontro do ano do Programa Ativos na Aposentadoria (PAA) com o objetivo de preparar e orientar os servidores públicos municipais sobre o processo de aposentadoria para a inatividade e tirar dúvidas quanto aos seus direitos e deveres previdenciários.

Outro ponto importante do programa é minimizar os impactos oriundos da ruptura entre a atividade e a inatividade do servidor. A psicóloga Rubhia Leal Pedroti reforçou a necessidade de trabalhar esta questão. “O Programa PAA oferece uma transição mais consciente dos servidores, levando reflexões importantes dos cuidados necessários em sua saúde emocional, familiar e financeira. Normalmente, grande parte da nossa rotina diária gira em torno do trabalho: tempo, objetivos, conquistas, fracassos. Nesse sentido, a aposentadoria representa um momento contraditório, uma vez que é vista como uma grande conquista, mas também costuma ser sentida como uma grande perda”, informou.

Para a servidora recém-aposentada Izilda De Lourdes Velasco Rabelo, “Estar aposentada é muito bom e esses encontros vem mostrar que não estamos nos aposentando para parar a vida, mas sim, para dar início a novos ciclos e ações diferenciadas. Essas informações serão de grande valia para o meu dia a dia como aposentada”, enfatizou.

A diretora executiva do PreviSinop Daniela Sevignani ressaltou que o instituto de previdência tem a missão de auxiliar os servidores públicos, desde a orientação sobre direitos previdenciários até ofertar ferramentas de conhecimento para que o servidor consiga desfrutar de sua aposentadoria com qualidade. “Quando as pessoas olham e pensam no Previ, pensam em dinheiro, pensam em banco. Sim, temos uma responsabilidade importantíssima que é cuidar e fazer valorizar os recursos investidos aqui, mas não podemos esquecer que este recurso vai para as pessoas, e, elas precisam ser cuidadas também. Os projetos do Pré e Pós aposentadoria foram pensados e desenvolvidos com esse olhar humano, esse olhar de cuidado com as pessoas, que são os nossos segurados”, destacou.

Andressa Amaral – Assessoria