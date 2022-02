Prefeito e Secretários avaliam estrutura do centro de eventos de Colíder￼

O Centro de Eventos de Colíder, que praticamente não foi usado nos últimos cinco anos, deverá passar por uma revitalização e se tornar palco de espetáculos culturais e projetos do segmento no município.

O prefeito Hemerson Máximo (Maninho), juntamente com o secretário de Governo Ed Motta e a secretária de Cultura, Nara Leal, realizaram uma inspeção no local, com o objetivo de verificar as instalações.

O local foi praticamente abandonado na gestão passada e precisa de uma boa reforma em sua estrutura.

Na gestão do prefeito Maninho, um dos compromissos de governo é não deixar nenhum prédio público virar um “elefante branco” e ficar sem utilização.

A equipe de engenharia deve apresentar em breve um projeto para revitalização do centro de eventos.

Assessoria