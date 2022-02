Conheça a Itaubense que encantou o mundo em Concurso Internacional de Beleza

Os primeiros dias deste mês foram especiais para uma jovem itaubense que viveu sua primeira experiência na carreira de MISS, e com um início mais que promissor. Isadora Battisti, de 17 anos, esteve representando o Brasil no concurso internacional Miss Brasil Teen Petite Beauty Universe 2022, realizado em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 02 a 06.

A brasileira não chegou à premiação à toa. Após disputar, com destaque, dois concursos, um a nível de estado (Miss Teen Mato Grosso) e outro no patamar nacional (Miss Brasil Teen), Isadora foi convidada a participar da etapa internacional representando assim o país na categoria Petite do concurso.

E ela continuou a brilhar. Foi destaque do início ao fim e logo no primeiro dia foi premiada com o título de melhor ROSTO do concurso. Na final, Isadora conquistou o 2º lugar. Uma façanha de uma debutante no mundo da beleza que encantou o mundo.

Em publicação nas redes sociais, Isadora falou da experiência e agradeceu todos os envolvidos em sua participação no Miss Teen. “Durante esse período troquei meu nome para ter a honra de ser chamada pelo nome do meu pais: BRASIL. Foram dias intensos de ensaios, provas, jantares onde eu fiz de tudo para dar o melhor de mim em cada prova em cada minuto do concurso”, escreveu.

Isadora Battisti é natural de Itauba-MT e em entrevista à nossa equipe afirmou que foi uma honra incomparável levar a bandeira da cidade aos olhos do mundo.

ASCOM