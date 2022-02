Governador corta mais 3 impostos e já são 70 os itens com redução ou isenção na gestão

Nos últimos três anos, o Governo de Mato Grosso reduziu ou isentou impostos e taxas em 70 itens, desde combustíveis, IPVA, taxas do Detran e energia elétrica. Até janeiro eram 67 itens, porém mais três impostos receberam isenção nos últimos dias.

As reduções e isenções tem beneficiado a população de forma direta, pois atingem os itens essenciais do dia a dia da absoluta maioria dos mato-grossenses.

De acordo com o governador, além de aliviar o bolso do cidadão, essas medidas fomentam a economia e tornam o Estado mais atrativo para investir e gerar emprego.

“Isso é o Governo cumprindo o seu papel de ajudar o cidadão a melhorar a sua vida. Quando o cidadão paga menos nos itens essenciais, pode consumir mais e melhor, trazendo conforto para a família. E isso aumenta o consumo, que fortalece a economia, fomenta o crescimento das atividades econômicas, traz emprego. É uma espiral positiva que beneficia a todos, mas em especial aquelas pessoas que ganham menos. E esse é o nosso objetivo”, afirmou.

Confira a lista das principais reduções e isenções:

REDUÇÃO DE ICMS

1 -Energia: de 30% e 27% para 17%

2 – Gasolina: de 25% para 23% (a menor do país)

3 – Diesel: de 17% para 16%

4 – Telecomunicações (telefonia e internet): de 27% para 17%

5 – Gás GLP: de 17% para 12%

6 – Etanol para outro estado: de 7% para 4,5%

7 – Setor de calçados: de 17% para 12%

8 – Setor de confecções: de 17% para 12%

9 – Setor de tecidos: de 17% para 12%

10 – Carnes e miudezas bovinas: de 2% para 1%

11 – Transporte intermunicipal de passageiro: de 17% para 7%

12 – Bares, restaurantes e similares: de 7% para 3%

13 – Saídas internas de produtos de informática e telecomunicações: de 17% para 7%

14 – Saídas internas de madeira: de 17% para 7%

15 – Cerveja e chope artesanais: de 25% para 18%

16 – Serviço de comunicação: de 30% e 27% para até 10%

17 – Multa de mora: de 23% para 20%

18 – Penalidades aplicadas por dívidas de ICMS: até 60% de redução à vista e até 40% parcelado

ISENÇÃO DE ICMS – CONTRIBUINTE NÃO PAGA

19 – Itens da cesta básica

20 – 87 medicamentos utilizados no tratamento de câncer

21 – Medicamentos usados na medicina nuclear

22 – Medicamentos destinados ao tratamento de pessoa com HIV

23 – Sistemas de energia elétrica renovável gerada com biogás

24 – Veículos adquiridos por pessoas com Síndrome de Down

25 – Operações da agricultura familiar

26 – Operações da agroindústria familiar

27 – Operações internas com irrigadores e sistemas de irrigação na agricultura ou horticultura

28 – Diesel destinado ao transporte metropolitano de passageiros

29 – Transporte escolar

30 – Fretamento turístico

31 – Energia para as instituições filantrópicas até 2024

32 – Aquisições internas e de importação de produtos para combate à COVID-19

33 – Em 2020, energia para as famílias de baixa renda

34 – Agosto a dezembro de 2021, energia aos hospitais e entidades filantrópicas

DETRAN – ISENÇÃO

35 – 1º emplacamento até dezembro de 2023

36 – IPVA 2020 transporte escolar

37 – IPVA 2020 fretamento turístico

38 – IPVA 2020 transporte turístico de passageiros

39 – IPVA 2021 transporte turístico de passageiros

40 – IPVA 2021 transporte escolar,

41 – IPVA 2021 aplicativos de transporte

42 – IPVA 2021 frota de bares, restaurantes e similares e

43 – IPVA 2021 motocicletas de até 165cc

DETRAN – REDUÇÃO

44 – Taxa conversão para gás de motorista de aplicativo: de R$ 384,95 para R$ 0

45 – Licenciamento Anual: de R$ 148,75 para R$ 140

46 – Lacre Veicular: de R$ 40,34 para R$ 18

47 – Certidão Negativa: de R$ 40,34 para R$ 15

48 – Certidão de Propriedade: de R$ 63,03 para R$ 15

49 – Emissão da segunda via do Registro de Licenciamento: de R$ 104,63 para R$ 45,38

50 – Reemissão do documento: de R$ 104,63 para R$ 45,38

51 – Congelamento da tabela do IPVA 2022: base de cálculo de 2021

REDUÇÃO NAS TAXAS DA SEMA

52 – Guias florestais: de R$ 35,79 para R$ 7,15

53 – Retificação CAR: de R$ 1.193,04 para R$ 447,39

54 – Manejo Florestal (134 área): de R$ 10.289,97 para R$ 1.445,07

55 – Autorização de queima (1533 área): de R$ 23.607,28 para R$ 16.748,79

56 – Avicultura de corte (150 mil cabeças): de R$ 19.760,22 para R$ 8.323,63

57 – LAC (150 mil de armazenamento): de R$ 2.147,85 para R$ 447,39

REDUÇÃO, SUSPENSÃO E CONGELAMENTO DE MULTAS E TAXAS

58 – Congelamento do PMPF dos combustíveis: outubro de 2021 a março de 2022

59 – Redução multas e juros de débitos fiscais: até 95%

60 – Suspensão da PMPF das “bebidas quentes”

61 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do algodão

62 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do arroz

63 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) da cana-de-açúcar

64 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do feijão

65 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do girassol

66 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do milho

67 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do milheto

68 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) da soja

69 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do sorgo

70 – Suspensão da PMF para o cálculo do ICMS (valor de mercado) do trigo

Lucas Rodrigues | Secom-MT