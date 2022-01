Em menos de 24 horas, Sorriso registrou quase 300 novas infecções por covid-19

Nas últimas 24 horas Sorriso registrou 283 novos casos ativos para a covid-19. Se na última segunda-feira (24), a equipe da Secretaria de Saúde detalhou que estava assustada ao registrar 268 novas contaminações em 48 horas (sábado e domingo); imagina hoje. O número é recorde de casos positivos em 24 horas registrados pelo Município desde o início da pandemia. Entre os 283 novos casos; 228 foram confirmados pelo Hospital Municipal de Campanha (HMC); 41 por laboratórios e farmácias particulares; 12 no Distrito de Primavera e dois no Distrito de Boa Esperança. Só ontem a Central de Coleta de Exames que atende no PSF do Jardim Europa, realizou 303 testes; 75,24% deram positivo (lembrando que foram 228 positivos).

“Sim os números nos assustam. E nos deixa apreensivos a informação do Governo do Estado de que a próxima semana será o ápice das contaminações”, pontua o gestor da pasta de Saúde, Luís Fábio Marchioro. “Estamos mais uma vez vendo filas se formando em frente ao HMC que só ontem realizou 474 consultas médicas; muitas pessoas têm reclamado da demora no tempo de atendimento e mais uma vez ressaltamos: se deve à alta procura e ninguém sai das nossas unidades públicas sem atendimento se tiver paciência e esperar um pouquinho”, frisa. A UPA Sara Akemi Ichicava somou mais 348 atendimentos clínicos e o PSF Nova Integração, a Upinha da Zona Leste, 64.

E os números aumentam em todos os itens quando se trata do acompanhamento diário. Nesta sexta-feira (28), são 1.837 sorrisenses com o vírus ativo no organismo com 1.902 pessoas em acompanhamento. Também são 44 profissionais da saúde infectados. “Precisamos lembrar que quem cuida também precisa ser cuidado; pedimos um pouco de compreensão pois temos médicos; integrantes de equipes de enfermagem; administrativo e zeladores infectados”, explica. Também são 13 internados; 2 em UTIs e 11 em enfermarias.

Luís Fábio destaca ainda que “há uma preocupação crescente em relação às internações; queremos lembrar a todos que nos anos anteriores com esse número de casos ativos tínhamos mais de 50 internações e mais da metade delas em UTIs; hoje a maioria é em enfermaria e com menos complicações devido às imunizações”, diz.

Mais uma vez, o secretário pede o apoio da população para a prática de cuidados fundamentais. “É necessário evitar aglomerações; evitar compartilhar objetos pessoais como cuias de chimarrão, tererê, copos e mais do que nunca fazer uso das medidas não farmacológicas como o uso da máscara e o álcool 70º”, salienta.

Vale lembrar ainda que diante de qualquer suspeita de infecção por covid-19, a recomendação é procurar imediatamente o HMC que atende 24 horas.

Claudia Lazarotto/Assessoria