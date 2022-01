Divulgado resultado do processo seletivo da Secretaria de Saúde de Sinop

A Prefeitura de Sinop divulgou, nesta sexta-feira (28), o resultado final do processo seletivo simplificado nº 004/2021 da Secretaria Municipal de Saúde. A relação dos aprovados, classificados, desclassificados e ausentes está disponível no site da Prefeitura e pode ser conferida clicando aqui. Os aprovados devem começar a ser chamados na segunda-feira (31), com início imediato.

O processo seletivo tem como objetivo preencher as vagas disponíveis devido a fatores como licenças médicas prolongadas, aposentadoria, óbitos e exonerações. Os contratos serão temporários, pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogados por uma única vez pelo mesmo prazo, seguindo a Lei Municipal n° 1531/2011.

Foram ofertadas 89 vagas, entre os cargos de agente de serviço de saúde, enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de consultório dentário, cirurgião dentista, farmacêutico/bioquímico, fisioterapeuta, médico clínico geral, psicólogo, psicopedagogo, técnico em prótese dentária e terapeuta ocupacional.

Karoline Kuhn/Assessoria